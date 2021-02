4 Kreuzbandrisse in 4 Jahren: „Das zehrt schon“

Die Leidensgeschichte von ÖSV-Speed-Dame Ariane Rädler ist beachtlich: vier Kreuzbandrisse in den letzten vier Jahren. „Das zehrt schon an der Motivation“, gesteht sie im Interview beim Besuch im krone.tv-WM-Studio in Cortina. Außerdem sprechen Rädler und ihr Kondi-Trainer Stefan Gesslbauer mit Michael Fally über das verpasste Ticket für die Abfahrt, das WM-Debüt im Super-G, Erwartungen für die Kombi, Pulswerte, Trainingssteuerung und psychologische Effekte.