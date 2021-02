Fünf Verletzte bei Rodeln, Skitour, Wanderung

Eine 22-Jährige und ein 24-Jähriger, beide aus dem Bezirk Leoben, unternahmen einen Rodelausflug auf der Aflenzer-Bürgeralm. Gegen 15.30 Uhr dürfte die 22-Jährige von der Rodel-Fahrbahn abgekommen und stürzte in Folge 20 Meter in einen dort befindlichen Wald. Ein zufällig vorbeikommender Rettungssanitäter leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Verletzte wurde von der Bergrettung versorgt und dann ins Tal gebracht. Anschließend wurde die 22-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 zum LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, gebracht.