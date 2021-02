Skicross-WM: Ernüchterung statt Edelmetall

Bei der Windlotterie in Idre Fjäll flogen am Ende bei Katrin Ofner nach dem Out im Viertelfinale die Skistöcke. „Es tut extrem weh, wie das heute gelaufen ist. Ich habe einen super Start erwischt, aber schon zwischen der ersten und der zweiten Kurve gemerkt, dass mein Vorsprung schmilzt. Auf der Zielgeraden habe ich zwar noch alles versucht, aber wenn die Gegnerinnen aus dem Windschatten an dir vorbeischießen, bist du hier ganz einfach machtlos“, bilanzierte eine enttäuschte Ofner im Ziel.