Noch ein Millionen-Paket für Wirtschaft geschnürt

Der Tourismus ist mittlerweile auch in Niederösterreich ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Die Gemeinden bitten in Normalzeiten alle Unternehmen, die damit Geschäfte machen, zur Kasse. Den Interessentenbeitrag in der Höhe von zehn bis 2300 Euro müssen nicht nur Hotels und Gaststätten entrichten, sondern auch Fremdenführer, Bäcker, Konditoren und sogar Gärtner. Um die finanziellen Folgen der Corona-Krise ein wenig abzufedern, hat das Land diese Abgabe ausgesetzt.