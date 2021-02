Einreiseverbot: Tirol fordert Ausnahme für Pendler

„Die aktuell kommunizierte Regelung würde Tausenden Tirolerinnen und Tirolern, die zur Arbeit nach Bayern pendeln, das Arbeiten verunmöglichen. Auch in Deutschland wohnhafte Personen, die in Tirol arbeiten, müssten sich demnach bei der Rückreise in Quarantäne begeben“, zeigte sich Platter empört. Damit würde ein grenzüberschreitendes gemeinsames Arbeiten und Wirtschaften in den Grenzregionen so gut wie zum Erliegen kommen, was auch nicht im Sinne Deutschlands sein kann, ergänzte der Tiroler Landeshauptmann.