Größte Kontrollaktion an den Grenzen Tirols

An den Grenzübergängen zu anderen Bundesländern haben Reisende die Möglichkeit, einen fehlenden Test noch vor Ort in einem der mobilen Testbusse nachzuholen. 250-mal ist das bis Freitagmittag an den Grenzen zu Vorarlberg und Salzburg passiert. Kein einziger Test sei positiv gewesen, erklärt Christoph Seidner, Presseoffizier beim Tiroler Militär. Kontrolliert wird auch in den Zügen. Wie viele Personen abgewiesen werden mussten, konnte am Freitag nicht beantwortet werden - es seien aber „sehr wenige gewesen“, sagt Seidner. Die Regelung gilt für zehn Tage - und stellt für Polizei und Heer eine Mammutaufgabe dar. 49 Grenzübergänge gilt es zu überprüfen, 1200 Einsatzkräfte stehen dafür in der Kälte, minus 16 Grad hatte es beim Lokalaugenschein in Waidring.