Fand Südafrika-Mutation über NÖ nach Tirol?

Dass die Tiroler Behörden diese heiße Spur verfolgen, bestätigte Elmar Rizzoli, Corona-Einsatzleiter des Landes, gegenüber der „Krone“. Ein in Niederösterreich lebender Tiroler könnte demnach die Variante von einer Geschäftsreise in Südafrika mitgebracht und bei einem Besuch in Tirol an einen Bekannten weitergegeben haben. Die letzten Abklärungen dazu laufen aber noch, so Rizzoli.