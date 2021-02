Einreisebeschränkungen fix: Deutsche machen Ernst

Vor allem in Bayern Virus-Mutationen

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, betonte in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn, dass die ansteckenderen Virusvarianten sich bereits in Deutschland ausbreiteten und davon auszugehen sei, dass sie weiter zunehmen würden - so sei es auch in anderen Ländern gewesen. Auch der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner gab zu bedenken, dass schon jetzt in Bayern bei deutlich mehr als zehn Prozent der infizierten Menschen Mutanten festgestellt werden - mehr als doppelt so viel wie insgesamt in Deutschland. Wenn lückenlose Kontrollen nicht funktionierten, bleibe nur eine Schließung der Grenzen.