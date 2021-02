Akku löst Großbrand aus: 72-jähriger Grazer tot!

Mehrere Bewohner eingeschlossen

Der Brand war in einem Zimmer im dritten Stock eines Mehrparteienhauses am Schönaugürtel ausgebrochen, binnen kürzester Zeit stand es in Vollbrand. Mehrere Bewohner waren in ihren Zimmern eingeschlossen, das Stiegenhaus und die Gänge waren bis ins fünfte Obergeschoß stark verraucht.