Für Pistengeher wird’s auch am Kasberg eng

„Sollten sich wieder Pistengeher nicht an unsere Vorgaben halten, wird das Pistengehen abends komplett verboten werden!!“ Das posteten die Kasberg-Almtal Bergbahnen am Donnerstag auf Facebook – siehe auch unser Faksimile rechts. Der Grund für die Kampfansage an die „Pistenparasiten“: Zuvor war ein Pistengeher nachts auf einer eigentlich gesperrten Abfahrt gegen ein gespanntes Drahtseil gedonnert, zum Glück aber mit blauen Flecken davon gekommen.