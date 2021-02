Deutsch-Griffen wird von einer Wehrkirche bewacht

Der Ort ist zudem auch ein gutes Beispiel für gelebte Kärntner Gastfreundschaft. Vier urige Gasthöfe und ein Nahversorger befinden sich im Zentrum. Die Region setzt große Hoffnung in das in Bau befindliche Almdorf Hochrindl. Das Tourismusprojekt könnte der 897-Seelen-Gemeinde an die 200 Arbeitsplätze bringen.