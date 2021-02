Kriechmayr: „Ich muss nur noch Singen üben“

Das Wort Angst ist im Sprachschatz eines Speed-Helden nicht vorhanden. Wenn sich ein Draufgänger wie Vincent Kriechmayr vor dem Start etwas unwohl fühlt, dann spricht er von „ein bisschen schwitzen“. Also sagte „Vinc“ nach seiner Gold-Fahrt in Cortina: „Startnummer eins beim Vertigine-Sprung raus, Nummer zwei und drei auch raus! Da hab ich richtig geschwitzt. Das war eine der schwierigsten Situationen in meiner Karriere.“ Kriechmayr musste mit Nummer 5 ran - löste die Schlüsselstelle mit all seiner Routine und Klasse. Und vor allem mit seinem Instinkt, der ihn aktuell zum besten Super-G-Piloten der Welt macht.