NÖ-Landesräte beteuern: „Haben weiße Impf-Weste“

Kleiner Piks mit großer Wirkung: Nach dem „Krone“-Bericht über die „Impf-Beichte“ von Franz Schnabl ging ein Rauschen durch den heimischen Blätterwald. Am 14. Jänner hatte sich der SP-Landesvize ja laut Arbeiter-Samariterbund als dessen Präsident die erste Teilimpfung injizieren lassen. „Ich stehe dazu“, äußerte sich Schnabl am Donnerstag via Twitter.