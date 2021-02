SPÖ-Landesvize Schnabl legt „Impf-Beichte“ ab

„Impf-Bürgermeister sind rücktrittsreif!“, titelte die Kronen Zeitung am 21. Jänner. Jetzt ist klar: Die Vordrängler-Debatte hat in Niederösterreich auch die Landesregierung erreicht. Denn SP-Vorsitzender Franz Schnabl wurde bereits geimpft - allerdings in seiner Funktion als Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes.