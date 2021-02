Trio aus Kuba überlebt 33 Tage auf einsamer Insel

Rettung konnte erst am Tag nach Sichtung erfolgen

Doch die Küstenwache konnte die Schiffbrüchigen zunächst wegen schlechten Wetters nicht retten - sie warfen jedoch Essen, Wasser und ein Funkgerät ab, um mit ihnen in Verbindung bleiben zu können. Erst am nächsten Tag wurden die Kubaner mit einem Helikopter in Sicherheit gebracht. Im Krankenhaus wurde später festgestellt, dass das Trio keine Verletzungen davongetragen hatte. Die drei Kubaner waren jedoch dehydriert.