Berliner Taucher 2,5 Stunden unter Eisdecke - tot

Eine Tragödie hat sich beim Eisbaden in einem Park in Berlin zugetragen. Eine Gruppe von vier Schwimmern hatte dort zwei Löcher in den zugefrorenen Teich geschlagen und tauchte anschließend ins Wasser. Ein 43-jähriger Sportler dürfte jedoch nicht mehr die lebensrettende Öffnung der Eisdecke gefunden haben - bis die Retter ihn aus dem Teich ziehen können, vergehen zweieinhalb Stunden. Der Verunglückte hat noch einen schwachen Puls, wird von den Helfern wiederbelebt. Am Donnerstag dann die traurige Nachricht: Der Schwimmer ist im Spital verstorben.