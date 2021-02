Superstar Tom Brady besoffen bei Super-Bowl-Party

Tom Brady hatte am Sonntag zum siebenten Mal in seiner Karriere die Super Bowl gewonnen, zum ersten Mal mit den Buccaneers nach seinem Wechsel dorthin vor der Saison. Er ist der erfolgreichste Profi in der Geschichte der NFL und hat mehr Titel als jede Mannschaft in der National Football League. Und das wurde jetzt offenbar ordentlich gefeiert.