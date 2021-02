Sollbauers Cup-Plan: Muskeln zeigen gegen Tuchel

Auch gegen Neo-Trainer Thomas Tuchel ist Michis Bilanz negativ: Mit WAC verlor er 2015 in der Europa League-Quali gegen Dortmund 0:1, 0:5. Diesmal will er dem Deutschen aber „Muckis“ zeigen. „Ich hab hier drei Kilo Muskelmasse zugelegt. Die braucht man - in den nächsten 40 Tagen warten zehn Spiele auf uns“, sagt Sollbauer, für den man übrigens auch bei der „Krone“-Fußballerwahl stimmen kann. Da liegt Gernot Trauner voran. In den anderen Kategorien führen derzeit Leonie Scheikl, Dominik Thalhammer und Christoph Baumgartner.