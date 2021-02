Autobahnanschluss in Mils in der Warteschleife

Projekt zur Entlastung von Hall

Am Projekt liegt es nicht. Das ist nicht so komplex. Wie berichtet, geht es um die Entlastung der Anschlussstelle Hall-Mitte und umliegender Straßen. An Spitzentagen wälzen sich mehr als 20.000 Fahrzeuge über die Stadt-Kreuzung vor der Innbrücke. Zum Berufs- und Freizeitverkehr kommen viele Lkw-Fahrten aus und zum Gewerbepark Mils. Die möchte die Bevölkerung verbannt wissen – das war zentrale Forderung eines Bürgerbeteiligungsprozesses. Daraus wurde die (nicht ganz so neue) Idee des neuen Vollanschlusses geboren.