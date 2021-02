Novak Djokovic mit Mühe in die dritte Runde

Laut Thiem-Manager Herwig Straka, der diese Information von Turnierdirektor Craig Tiley hat, wurde der Platz deswegen schneller gemacht, damit die Bälle nicht so „aufgehen“, also länger halten. „So schnell wie noch nie“ seien die Plätze im Melbourne Park, so der „Djoker“. Und als achtfacher Triumphator weiß er es wohl am besten.