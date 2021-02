Australian Open LIVE: Thiem trifft auf Koepfer

Die Ungewissheit ist vor den Australian Open gar nicht so klein gewesen bei Dominic Thiem. Vor über drei Wochen in Adelaide angekommen, danach Quarantäne sowie langes Training und schließlich eine verpatzte Generalprobe beim ATP Cup. „Ich wusste nicht wirklich, wo ich stehe“, gestand Thiem am Montag nach seinem 7:6(2),6:2,6:3-Erstrundensieg über den Kasachen Michail Kukuschkin in der Videopressekonferenz in Melbourne.