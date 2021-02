Canadi fassungslos: „Keiner versteht Entscheidung“

„Hohe Wertschätzung“

Weshalb in Athen vermutet wird, dass Spanos nur Geld sparen will, sich jetzt bis zum Verkauf des Klubs einen „Billig-Coach“ holt. Mit Canadi muss die Auflösung des Vertrags (bis 2022) noch geklärt werden. Er nimmt’s gefasst: „Das gehört zu diesem Job dazu, ist normal. An der Wertschätzung meiner Arbeit hat sich hier ja nichts geändert.“ Nur liest man in Athen nicht die „Krone“. So wird eine Top-Platzierung bei der Fußballerwahl wohl schwierig. Als Rapid-Trainer wurde er 2017 Zweiter.