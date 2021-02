Ramona Siebenhofer zu Gast im „Krone“-WM-Studio in Cortina: Die ÖSV-Dame spricht mit Michael Fally über die Absagenflut bei der WM, ihre fehlende Form im Super-G („Wir haben den Teufel hoffentlich schon gefunden“), das Hundertstel-Drama in Aare 2019, ihre Chancen in der Kombi und ihre Ambitionen für Riesentorlauf und Abfahrt.