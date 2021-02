Britische Mutation: Euro-League-Kracher in Turin

Das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Fußball-Europa-League zwischen Real Sociedad und Manchester United geht am 18. Februar in Turin über die Bühne. Die Verlegung von Spanien nach Italien erfolgte aufgrund von Beschränkungen für Reisen aus Großbritannien nach Spanien im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Diese wurden am Dienstag bis 2. März verlängert. Anpfiff im Juventus Stadium ist um 17.55 Uhr, wie die UEFA am Dienstag bekanntgab.