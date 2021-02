„Es ist doch härter, als ich es wahrhaben wollte“

Nici Schmidhofer im krone.tv-Interview: Österreichs rekonvaleszentes Speed-Ass spricht via Skype mit Michael Fally über die vielen Rennabsagen bei der WM („Das ist schon brutal zach“), ihren Super-G-Weltmeistertitel 2017 in St. Moritz, die damalige Champagner-Dusche für Journalisten, ihren mühsamen Weg zurück nach der Knieverletzung („Es ist doch ein bisschen härter, als ich es am Anfang wahrhaben wollte“), die anstehende dritte Operation und die Chancen der ÖSV-Damen bei der WM.