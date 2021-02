Erstkontakt! ÖSV-Herren besichtigten Kombi-Strecke

Marco Schwarz, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Christian Walder haben am Dienstag erstmals die neue Vertigine-Strecke besichtigt und befahren. Das Quartett hätte eigentlich am Mittwoch die WM-Kombination der Herren in Cortina bestreiten sollen, der Bewerb wurde wegen der schlechten Wetterprognosen mit erneut reichlich Neuschnee jedoch auf nächsten Montag, 15. Februar, verschoben. Im Video (siehe oben) spricht Marco Schwarz über die Vorbereitung auf die Kombination.