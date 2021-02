Arsenal-Match gegen Benfica steigt wohl in Italien

In der Champions League wurden für einige Partien ebenfalls neue Austragungsorte festgelegt. So finden die Achtelfinal-Hinspiele von RB Leipzig gegen Liverpool und Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City nicht in Deutschland, sondern in Budapest statt. Englische Teams dürfen aufgrund der Corona-Mutationen auf der britischen Insel derzeit nicht in die Bundesrepublik einreisen.