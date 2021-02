Norwegen rät bis Mitte April von Reisen ab

Aufgrund der Corona-Pandemie rät Norwegen seinen Bürgern von Reisen außerhalb des Landes ab - und zwar mindestens bis zum 15. April. Das Außenministerium in Oslo hat beschlossen, seine Empfehlung für nicht dringend notwendige Reisen in alle Länder der Erde vorzeitig zu verlängern, hieß es am Dienstag. Ursprünglich galt die Empfehlung bis zum 1. März.