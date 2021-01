Norwegens Königspaar gegen Corona geimpft

Der norwegische König Harald V. (83) und seine Frau Königin Sonja (83) sind am Mittwoch gegen das Coronavirus geimpft worden. Die zweite Impfdosis erhält das Königspaar in rund drei Wochen, wie der Osloer Hof mitteilte. Im Oktober 2020 hatte der Monarch eine Herzoperation, bei der eine alte Herzklappe aus biologischem Material ausgewechselt worden war. Im November war das Königspaar in Quarantäne, weil es einen Infektionsfall am Hof gegeben hatte.