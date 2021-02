Corona-Tests nun auch für Haustiere in Südkorea

Nur falls Frauchen oder Herrchen an einen so schweren Verlauf von Covid-19 leiden, dass sie sich nicht mehr um ihr Haustier kümmern können oder ins Krankenhaus müssen, wird der Vierbeiner in eine Quarantänestation der Stadt gebracht. Infizierte Menschen werden in Südkorea generell auf eine Quarantänestation gebracht, auch wenn sie keine Spitalsbehandlung benötigen, so der BBC.