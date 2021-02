Corona-Zwangspausen von drei NHL-Klubs verlängert

Bei US-Klubs der National Hockey League (NHL) nehmen die Zwangspausen wegen der Corona-Krise zu. Die NHL teilte am Montag mit, dass das Trainingsverbot und die Spielpause der Buffalo Sabres, der Minnesota Wild und der New Jersey Devils ausgeweitet werden müsse. Bei den Devils stehen 16 Profis auf der Corona-Liste. Das bisher letzte Match der Devils und der Sabres war das direkte Duell am 31. Jänner. Mit einer Ausnahme sind alle Profis auf der Liste Spieler von US-Teams.