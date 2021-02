Erster Strafprozess um Betrug mit Kurzarbeit

Hunderte Fälle von Missbrauch mit der Kurzarbeit wurden im Vorjahr von Finanzminister Gernot Blümel angeprangert - strafrechtliche Folgen gibt es aber bisher nur wenige. So muss am Donnerstag in Kärntens erstem Corona-Betrugsprozess ein Unternehmer aus dem Raum Villach, der für sechs Dienstnehmer knapp 6800 Euro durch unrichtige Stundenabrechnungen vom AMS ergaunert haben soll, vor Richter Dietmar Wassertheurer.