Europacup-Spiele von Gladbach & Hoffenheim verlegt

Die Europacup-Hinspiele der deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und TSG 1899 Hoffenheim gehen wegen der Pandemie an neuen Schauplätzen in Szene! Die Gladbacher müssen ihr Heimspiel im Champions-League-Achtelfinale am 24. Februar gegen Manchester City nach Budapest verlegen. Hoffenheims Europa-League-Auswärtsspiel gegen Molde findet wegen der norwegischen Einreisebeschränkungen am 18. Februar in Villarreal statt, teilte der norwegische Klub am Montag mit.