Stadt Wien arbeitet an Wochenend-Lockdowns!

Montag bis Donnerstag Lockdown-frei, Freitag bis Sonntag harter Lockdown - an diesem (international eher seltenen) Modell arbeitet die Stadt Wien aktuell. Die Idee von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wird jedenfalls immer konkreter: An Wochentagen könnte so sogar die Gastro öffnen, ist er sich sicher. Ob das so kommt? Fraglich.