Super Bowl LV: Was man zum Mega-Event wissen muss

In der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.30 Uhr hier auf sportkrone.at im LIVETICKER) ist es wieder so weit: Der 55. Super Bowl - eines der größten Einzelsport-Ereignisse der Welt - zieht wieder Hunderte Millionen Fans in seinen Bann. Dennoch ist in diesem Jahr einiges anders. Was man vor dem Duell Tampa Bay gegen Kansas City wissen sollte, erfahren Sie im Video oben ...