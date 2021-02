Tirol: Keine Reisen mehr in andere Bundesländer?

Platter stemmte sich gegen Quarantäne

Am Freitag hatte man noch angekündigt, mit einem 5-Punkte-Programms an der Eindämmung von Virus-Mutationen arbeiten zu wollen. Massentests im Bezirk Schwaz und ein flächendeckendes Contact Tracing waren Teil davon. Einer Abriegelung bzw. einer Quarantäne hatte Tirols Landeshauptmann Günther Platter mehrfach eine Absage erteilt. Das gebe die Datenlage nicht her, so der ÖVP-Politiker, der „Verhältnismäßigkeit“ forderte.