Izzy Hämmerle startet die „Mission: WM-Medaille“

Dafür, dass es am Donnerstag bei Hämmerles fünften WM-Teilnahme endlich mit der sehnlichst erträumten Medaille klappt, spricht einiges. „Ich bin körperlich und fahrerisch absolut top in Form“, sagt Izzy. „Zudem habe ich meinen Lehren aus dem gezogen, was mir bei den vergangenen Großveranstaltungen zu einer Medaille gefehlt hat und konnte mit dem Sieg beim Weltcup in Valmalenco viel Selbstvertrauen tanken.“ Sein bislang bestes Einzel-Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft datiert aus dem Jahr 2015, als Alessandro am Kreischberg Fünfter wurde.