FIFA modifiziert Abstellungsregeln bis Ende April

Die Regelung gilt für den Männer- und Frauenfußball, wie die FIFA am Freitag mitteilte. In Europa sind für Ende März die ersten Länderspiele in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar geplant. Österreichs Nationalteam steigt am 25. März mit dem Auswärtsspiel in Schottland in die WM-Quali ein. Am 28. März sind die Färöer im Ernst-Happel-Stadion zu Gast, am 31. März am selben Schauplatz die Dänen.