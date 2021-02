Bei Schlägerungsarbeiten von Baum getroffen

In einem Waldstück in Lobnig, Gemeinde Bad Eisenkappel in Kärnten, war am Freitagnachmittag ein 57-jähriger Völkermarkter mit seinem 31-jährigen Sohn mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Während ein Baum gefällt wurde, stürzte zusätzlich eine trockene, zirka zehn Zentimeter dicke Esche um, die den 57-Jährigen traf und verletzte. Der Mann wurde mittels Seil vom Rettungshubschrauber geborgen.