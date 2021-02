Covid-Demo bei Freilassing: Grenze zeitweise dicht

Polizei rüstet sich für Demo-Einsatz an Grenze

Wieviele Beamten im Einsatz stehen, wollte die Polizei nicht verraten. „Es werden jedenfalls ausreichend uniformierte und zivile Kräfte vor Ort sein“, versichert Chefinspektor Hans Wolfgruber. Die Beamten rechnen mit einer weitgehenden Einhaltung der Covid-Regeln. Verstöße wolle man vermeiden, betonen auch die Veranstalter. In den vergangenen Wochen kam es bei Demos immer wieder zu Covid-Verstößen. Die Polizei stand wegen ihres Vorgehens in der Kritik. Lenker müssen heute über andere Grenz-Übergänge ausweichen.