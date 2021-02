Corona-Tests: Österreich knackt 10-Millionen-Marke

Österreich wird nach den Worten von Rudolf Anschober (Grüne) noch am Freitag die Marke von zehn Millionen Corona-Tests überschreiten - rund 4,5 Millionen als PCR-Tests und 5,5 Millionen als Antigentests. „Das ist schon großartig, was da in Österreich von ganz vielen Menschen geleistet wurde, als wichtigen zentralen Beitrag für die Begrenzung der Pandemie in unserem Land“, freute sich der Gesundheitsminister. Durch die Zutrittstestungen strebe Österreich künftig eine Verdoppelung der täglichen Testkapazitäten auf dann mehr als 100.000 an.