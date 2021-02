Die Balance stimmt

Vallci: „Der Spielplan ist ein Wahnsinn“

Die Bullen bekommen es nun gleich zweimal zu Hause mit der Wiener Austria zu tun, zunächst am Samstag (17.00) im Cup-Viertelfinale und dann am Mittwoch (20.30 Uhr) in der Meisterschaft. Das Doppel gegen die „Veilchen“ ist der Auftakt eines intensiven Monats. „Unser Spielplan im Februar ist ein Wahnsinn, wir spielen jede Woche zweimal“, merkte Vallci an, dass Salzburg neben ÖFB-Cup und Bundesliga auch noch im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Villarreal engagiert ist.