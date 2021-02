Count IT will bis 2025 um 100 Mitarbeiter wachsen

Im Jahr 2006 zog Count IT in den Softwarepark Hagenberg. „Wir waren damals 62 Mitarbeiter groß - ich dachte, der Bau, der damals in Hagenberg entstanden ist, reicht für die Ewigkeit“, sinniert Maximilian Wurm, der gemeinsam mit Peter Berner das Unternehmen führt, das nicht nur ein IT-Spezialist, sondern auch Dienstleister in Sachen Personalverrechnung, Buchhaltung und Steuerfragen ist.