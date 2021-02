Anschlag geplant: Iranischer Diplomat verurteilt

Teheran weist Vorwürfe zurück

Die Regierung in Teheran weist die Vorwürfe vehement zurück und behauptet, dass die Terrorplanungen von Regimegegnern inszeniert worden seien. Sie hatte bereits gegen die Festnahme des damals in Wien lebenden Assadollah A. in Deutschland heftig protestiert, weil der Mann zum Tatzeitpunkt an der iranischen Botschaft in Österreich als Diplomat akkreditiert war. Assadollah A. war am 1. Juli 2018 an einer Autobahnraststätte in Bayern verhaftet und dann von Deutschland an Belgien übergeben worden.