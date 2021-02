Kölnbreinsperre: Wenn Lawinen Baustelle bedrohen

Nie alleine unterwegs

Einzelfahrten hinauf zur Baustelle sind wegen der Lawinen viel zu gefährlich. „Wir sind nur im Konvoi unterwegs“, so Karger: „Jeder Arbeiter muss auch immer ein Lawinenverschüttetensuchgerät am Körper tragen“, so der Bergführer. Immer wieder sind die erfahrenen Profis in den einzelnen Berghängen unterwegs, graben Schneeprofile, um immer zu wissen, was sich in der Schneedecke tut.