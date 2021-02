Abgabetermin für Abschlussarbeiten wird verlängert

Zwar gibt es bei den Semesterferien diesmal ausnahmsweise nur zwei statt drei Staffeln, bei der geänderten Abgabefrist für die VWA hat sich das Ministerium allerdings an der bisherigen Ferienordnung orientiert. Neuer Abgabetermin der Arbeit in der Schule ist damit in Wien und Niederösterreich in der Schulwoche ab dem 22. Februar, im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg in der Woche ab dem 1. März und in Oberösterreich und der Steiermark ab dem 8. März. Die digitale Version muss bis zum Sonntag der jeweiligen Woche abgegeben werden.