Ladestation für E-Autos vor Luxushotel in Flammen

Feueralarm im Tiroler Wintersportort Sölden: Eine interimistische E-Ladestation, die ein großer deutscher Autokonzern im Rahmen einer Veranstaltung im Ötztal am Parkplatz eines Luxushotels installiert hatte, ging plötzlich in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen.
Kurz nach 9 Uhr am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr Sölden zu dem Brand am Parkplatz des Luxushotels im Ortszentrum alarmiert. Dichte Rauchschwaden stiegen auf – knapp 30 Einsatzkräfte waren mit fünf Fahrzeugen rasch vor Ort.
Nach einer schnellen Reaktion haben wir den Verteiler vom Stromnetz getrennt und das Feuer gelöscht.
Feuerwehr Sölden
„Interimistische Ladestation“
Eine „interimistische Ladestation“ für E-Autos, wie es vonseiten der Feuerwehr auf „Krone“-Nachfrage hieß, sei aus derzeit noch unbekannter Ursache in Brand geraten. „Nach einer schnellen Reaktion haben wir den Verteiler vom Stromnetz getrennt und das Feuer gelöscht“, heiß es weiter.
Verletzt wurde niemand. Wie die „Krone“ erfuhr, sei die Ladestation bzw. der Kabelverteiler am Parkplatz provisorisch aufgestellt worden. Offenbar von einem deutschen Autokonzern, dessen Mitarbeiter im Hotel im Rahmen einer Veranstaltung am Gletscher einquartiert sind.
