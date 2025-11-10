Ladestation für E-Autos vor Luxushotel in Flammen

Feueralarm im Tiroler Wintersportort Sölden: Eine interimistische E-Ladestation, die ein großer deutscher Autokonzern im Rahmen einer Veranstaltung im Ötztal am Parkplatz eines Luxushotels installiert hatte, ging plötzlich in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen.