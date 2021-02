Alleingelassene Kindergärten | Totalausfall

Die Hilferufe aus den bundesweit so gut wie voll ausgelasteten Kindergärten erklingen im Gegensatz zu den Schulen leise, aber sie sind da. Und: Je kleiner die Kinder, desto größer die Herausforderung, das zeigt aktuell ein Blick nach Kärnten: Ein Villacher Kindergarten, 115 Kinder - 102 davon in Betreuung und neun Corona-positive Pädagoginnen. Weil der Kindergarten fast voll besetzt war, als sich bei den Angestellten ein Cluster bildete, mussten 102 Kinder in Quarantäne gehen. Das Problem dabei: Die Kindergärten liegen in der Bundesländerzuständigkeit - österreichweite Corona-Regeln gibt es daher nicht. Heißt, in der Steiermark müssen die Pädagoginnen Masken tragen, in Kärnten nicht. Getestet wird in Tirol in den Teststraßen, in Wien mit den Gurgeltests. Was in einem Land gilt, kann im nächsten ganz anders sein. Der Kompetenz-Dschungel ist aber nur eine Sache. Die andere: Bei Kleinkindern ist es schwierig, die Hygieneempfehlungen wie Abstand und Maske umzusetzen. Kinder würden die Mimik der Erwachsenen brauchen, um Vertrauen zu fassen, erklären Pädagogen. Doch auch die möchten natürlich geschützt werden. „Wir hatten nie einen Lockdown“, sagt etwa Gerhard Brischnik, Obmann des Kinderbetreuungsvereins Regenbogen in Wien - das dürfte nur der allgemeinen Aufmerksamkeit entgangen sein, kritisiert er. Tatsächlich: In keinem Bundesland liegt die Auslastung in den Kindergärten unter 50 Prozent. Werden die Kindergärten also alleine gelassen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Kurz vorweg, es schaut alles danach aus.