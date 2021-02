Bullen-Mauerbau ist abgeschlossen

Aufgrund von Boni kann die Summe auf über 30 Millionen Euro steigen. Ginge es rein nach diesen Zahlen, müssten ab Sommer Mantl als Torhüter sowie Kristensen, Solet, Piatkowski und Wöber als Verteidiger in der Startelf stehen. Wird so sicherlich nicht passieren. Ändert aber nichts daran, dass die Aussagen der gesamten Bullen-Führung in den vergangenen Monaten, wonach der Kader keine Wünsche übrig ließe, rückwirkend an Glaubwürdigkeit verlieren.