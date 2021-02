Burger King macht sich über Real-Superstar lustig

Bilanz von Hazard

In der laufenden Saison erzielte Hazard bisher drei Tore in 13 Pflichtspielen, ein Assist gelang dem 30-Jährigen bisher nicht. Real verlor am Samstag zu Hause gegen Mittelständler Levante mit 1:2 und musste damit den zweiten Platz aufgrund des schlechteren Torverhältnisses an den FC Barcelona abtreten. An der Spitze liegt Atletico Madrid..